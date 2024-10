Psühholoog Ada Kesonen juhib tähelepanu vaimsetele sümptomitele, mis viitavad, et on aeg pidurit tõmmata: üks esimesi tundemärke võib olla uni

Millised on minu tööalased suhted? Kuidas ma tunnen ennast selles keskkonnas psühholoogiliselt ja mida ma saan ise teha, et seda parandada?

Kas mu töökoormus on tasakaalus ja mulle sobiv? (Kuna iga inimene on unikaalne ja inimeste jõuvarud, suutlikkus ning piirid samuti erinevad, ei ole mõtet ennast nt kolleegiga võrrelda.)

Koos kliendiga võtame siis kõik tükkideks: milline on tema elustiil, kuidas ta mõtestab oma elu ja tööd, millised on peamised mõttemustrid jne. Sageli on põhjused lapsepõlves: tahetakse olla liiga tubli, tööga armastust välja teenida ja tõestada, et ma ikka olen midagi väärt, jne. Nendel inimestel on raskusi ei ütlemisega ja nad võtavad endale liigseid lisaülesandeid.

Kasulik on õppida ennast tundma ja oma piire tajuma. Mul on olnud mitmeid kliente, kes on kahel-kolmel korral erinevates töökohtades läbi põlenud ja nii tõsiselt, et lahkuvad töölt. Psühholoogi juurde jõuavad nad alles siis, kui on tekkinud ärevus ja hirm, et äkki ma põlen taas läbi.

Stressireaktsioon on neurokeemiline protsess, mis aitab meil tajuda ohureaktsioone. Positiivne stress on meile vajalik, sest see paneb meid tegutsema ja on edasiviiv jõud, kui aga keha jääb liiga kauaks stressi- ja pingeseisundisse, siis organismi varud ammenduvad ning tekib jõuetus ja kurnatus. Kuna iga inimene on erinev ja inimeste taluvuspiir on samuti erinev, aitab teadlikkus ja oma võimete realistlik hindamine aru saada, kus piir on.

Millised füüsilised ja vaimsed sümptomid viitavad, et on aeg pidurit tõmmata?

Üks esimesi tundemärke võib olla uni. Kui inimene magab muidu hästi ja algavad öised ärkamised või ei jääda enam magama, sest töömõtted keerlevad peas, siis tasuks sellele kohe tähelepanu pöörata. Samuti, kui tekib ülemäärane ärevus, et kõike on liiga palju, siis tuleks korraks aeg maha võtta ja vaadata, millele aega pühendatakse ja mida täpselt on liiga palju. Kui juba paar nädalat jätkub tunne, et ma ei taha tööle minna, siis on ka see märk, et on aeg endalt uurida, miks.

Kui aga ollakse ikkagi jõudnud juba läbipõlemise seisundisse, siis tasuks aeg maha võtta ja kasutada professionaali abi. Tööandjad võiksid võimaldada (paljud tööandjad seda ka teevad) töötajatele supervisiooni või psühholoogilist nõustamist töökohas. See aitaks kindlasti läbipõlemist ennetada ja/või kiiremini taastuda.

Millised teraapiad või ravimeetodid on läbipõlemise raviks kõige tõhusamad ja kui kaua võtab taastumine tavaliselt aega?

Teraapiasuundi on väga erinevaid, eks igaühel endal tuleb leida sobiv terapeut või psühholoog. Oluline on, et valitud spetsialist oleks kvalifitseeritud ja korraliku vaimse tervise alase väljaõppega.

Mitmete klientidega on töö päris pikk. Korralikust läbipõlemisest taastumine võib aega võtta kuni paar aastat. Koos professionaaliga hakatakse tegelema harjumuste ja mustrite muutmisega, sest kui inimene jätkab samade mõtteskeemidega, siis sageli muster kordub. Tööalast läbipõlemist võivad süvendada ja pikendada ka muud sellel perioodil ettetulevad eluraskused, nt lahutus, lähedase surm, õnnetused, erinevad ilmnevad terviseprobleemid jne. Sellistes olukordades on professionaali abi peaaegu et hädavajalik.

Millised on kõige levinumad eksiarvamused läbipõlemise kohta?

Sageli ei märgata läbipõlemise tunnuseid piisavalt vara ja loodetakse, et küll see läheb üle ja küll kõik laabub, kuniks inimene on nii keerulises olukorras, et isegi abi otsimine tundub kas mõttetu või liigse energiakuluna. Paljudele tundub abi otsimine ka nõrkuse märgina ja sellega kaasneb valehäbi. Õnneks on tänapäeva noored altimad psühholoogilist abi otsima, sest teadlikkus on suurem.

Millised on teie peamised soovitused inimestele, kes tunnevad end pidevalt kurnatuna?

Kõigepealt soovitan leida üles julgus oma kurnatusele otsa vaadata. Alati tasub rääkida ka perearstiga ja uurida, kas füüsiline tervis on korras. Siis soovitan teha vaimse tervise auditi ja esitada endale eespool välja toodud küsimused. Kui on tekkinud rahulolematus, kurnatus, motivatsiooni puudus, väsimus, siis tuleks muuta midagi oma harjumustes, alustades väikestest sammudest. Ja kõige tähtsam: räägi oma muredest. Kõigepealt näiteks sõprade või lähedastega, aga vajaduse korral pöördu professionaali poole. Ära jää oma murega üksi!