Kui leian postkastist Eesti Naise, ootan uudishimust põledes esimest õiget ajamomenti, et sukelduda ajakirja lehekülgedesse, argiaskeldustest välja. Otsin lugemiseks õiget hetke just seepärast, et ajakiri süveneb ning kutsub ka mind süvenema ja kaasa mõtlema. Teinekord veel säärase nurga alt, mida ise muidu elust üles ei leiakski. Armastan Eesti Naise tasakaalukat ja arutlevat stiili ehk aeglast ajakirjandust, mida praeguses veebiklikkidele orienteeritud meediamüras leidub paraku liiga vähe.