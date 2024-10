Maitse! Vii isa isadepäeval hilisele brantšile! Miks mitte Kopli Kööki, Põhjala loomelinnaku südamesse! Seal on mu meelest maailma parimad „vaesed rüütlid“ (muna-kooresegus pööritatud saiad). Menüüs on muudki head: kartuliröst suitsulõhe või köögiviljadega, hapusaiavõiku avokaado ja suitsupeekoni või -lõhega, põnevad burgerid ja mimoosa. Pärast einet on tore jalutada üliägedas Põhjala loomelinnakus ning külastada täiesti erilist raamatupoodi Põhjala REaD. Toredat isadepäeva ja häid maitseid! Lia