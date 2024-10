„Tunnistage üles, kes ei võpata musta kassi nähes või astub rahuliku südamega redeli alt läbi?“ Eestlaste hulgas on ebausk senini populaarne

Läbi aegade on mõnedele naistele omistatud maagilisi võimeid – ja kutsutud neid nõidadeks. Populaarne Instagrami sisulooja, ajaloolane Amy Boyington on tutvustanud nii mõndagi seadeldist, millega omal ajal püüti „nõidasid“ või lihtsalt sõnakaid naisi ohjeldada. Näiteks oli kasutusel ümber pea paigaldatav raudkorv, mis takistas lisaks rääkimisele ka süüa. Selliselt korvistatud naisi talutati tänavatel ringi, et näidata, mida sõnavõtmine võib kaasa tuua. Kellele ei piisanud korvist, seda ootas jõkke kastmise tool ja polnud ebatavaline seegi, kui mõni vaeseke unustati liiga kauaks vee alla.