RETSEPTID | Anni Arro sügislemmikud! Särtsakas kõrvitsasupp ja tarte tatin’i õunakook

Anni Arro esimesteks kokandusinspiratsiooniks olid vanaema Helga ja lapsehoidja Helga, viimase käe all tegi ta seitsme aastaselt oma elu esimese küpsetise – punasesõstra plaadikoogi. Sellest ajast peale on teda toidumaailm köitnud ning kokandusest sai tema peamine looming. „Inimkonna üht kõige iidsemat rituaali – nii söögi tegemist kui ka söömist – tuleb võtta naudingu, mitte kohustusena. See on esimene asi, milles lepiksin kokku inimesega, kes võtab kätte minu kokaraamatu,“ sõnab Anni, kelle sulest on ilmunud üheksa kokaraamatut ning kelle põhimõtted on, et pere põhitoit võiks olla kodutoit ning et hea toit on lihtne ning kõige aluseks on kvaliteetne ja võimalikult kohalik tooraine