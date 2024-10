MUST MAAGIA

Parfüüme, mille loomisel on inspiratsiooniks must värv ja mille nimes on Black, Noir või Nero, on sadu. Igal parfümeeril on musta värvi edasiandmiseks oma nägemus. Sageli võetakse appi tumedaid koostisosi: must pipar (Montale Black Musk), must sõstar (Tom Ford Black Orchid), magus vanill (YSL Black Opium, Mademoiselle Rochas In Black), kohv (By Kilian Black Phantom, Nasomatto Black Afgano, Jo Malone Black Vetyver Café), lagrits (Guerlain La Petite Robe Noire, Bvlgari Jasmin Noir, Lolita Lempica Minuit Noir). Musta seostatakse soojade puidunootide, seedri, patšuli, vetiveriga ja peaaegu alati on kompositsioonis salapärane ambra. Lillelõhnades esindab musta värvi narkootiline jasmiin (Chanel Coco Noir).