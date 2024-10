Kas nüüd just enesekindlust, aga minu jaoks on kõige olulisemad ilurituaalid õhtune naha puhastamine ja niisutamine. Mul on väga kuiv nahk, ilma niisutuseta lihtsalt poleks võimalikki. Minu viimase aja parim avastus on niisutavad kangasmaskid, mida on nii mugav, kasvõi telekat vaadates, näole asetada. Hoian neid külmkapis.