Birk Rohelend nooruspõlves kogetud depressioonist: esimest korda tahtsin surra viieaastaselt

Mõnikord tunnen end lugejakohtumistel omamoodi petturina. Põhjuseks on suur osa minu loomingust, kõik see sünge ja terav kraam. Võib-olla kujutan seda ette, aga vahel tunnen, et inimesed tahaksid näha, kes need teosed lõi. Ja peaksin justkui häbenema, et seda autorit pole enam võimalik näidata.