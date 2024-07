Multitalent Maarja Merivoo-Parro keelete õppimise võtmest: keele sisse tuleb lõõgastuda, ennast liigestest lahti lasta

„Keele õppimise tunne on nii hea! Mulle kohutavalt meeldib keeltega tegeleda. Ma ise end polüglotina ei esitle ja ma ei ole ka selline inimene, kes igal hetkel igas keeles võib rääkida. Minu jaoks on keeled nagu kingad, et ma panen ühe komplekti jalga ja siis kõnnin nendega. Kuigi mul on 20 paari kingi, siis nad ei ole mul ju kõik korraga jalas,“ kirjeldab Maarja erilise rõõmuga ühte oma loomingulist lemmikteemat.

„Mul see esmane keeleõpe läheb alati hästi ludinal ja kui keelekeskkonda satun, siis saan juba väga kiiresti hakata kohalikke niiöelda ära petma – nad ei saa aru, et ma olen tulnud väljaspoolt. Mulle hirmsasti meeldib see antropoloogiline moment, et tänu keelele saan uude ühiskonda sisse. Naudin väga seda, et keel teeb suletud ukse lahti ja saan siseringi. Kui rääkida ajaloolasena ajas ja teistes kultuurides rändamisest, siis see on fantastiline, et ma saan kogeda kultuuri nii, et teised kultuurikandjad peavad mind enda sarnaseks. See on midagi eriti põnevat!“ räägib ta keeleoskuse olulisusest.

Kuidas Maarja neid keeli sellise kergusega õpib? „Mõni küsib, et kas ma pean väga palju keskenduma, pingutama või kas aju hakkab aurama. Vastupidi – keele sisse tuleb lõõgastuda, end liigestest lahti lasta. Kui sa juba natukene keelt oskad, siis tuleb ära unustada kõik see, mida sa ei tea. Peab hakkama kohe rääkima hästi julgesti ja valesti: lihtsalt kelgutama alla mööda seda suurt keele vastlaliumäge ja siis ta lihtsalt hakkabki ise tulema, kuna sa enam pane takistusi ette. Meie aju on ju nii võimas! Me kõik teame, et kasutame vaid väikest osa aju võimetest. Ja selline kramplikkus, et ma tegelen ainult asjadega, mida ma sada protsenti oskan, see takistabki kogu selle potentsiaali rakendamist. Aga kui sa lõõgastud keeleõppe sisse, siis petad aju ka ära ja siis tal äkitselt aktiveeruvad kõik need ressursid, millest ei pruugi aimugi olla“ jagab ta oma kogemust ladusast ja nauditavast keeleõppest.