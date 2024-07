KAANELUGU | Näitleja ja lavastaja Katrin Pärn otsustas lasta meestel mees olla: tegin otsuse, et ise ma oma autot remontima ei pea

Näitleja, lavastaja, laulja, luuletaja, tõlkija, laulude kirjutaja ja diskor Katrin Pärn on jõudnud poegadega kodulinnast Tartust Põhja-Eestisse, et nautida paar päeva mõnusat äraolemist sugulaste juures. Autorooli tagant välja astudes on Katrin elamusrohkest autosõidust heitunud, sest poole tee peal süttisid armatuurlaual kõik tuled. „Mis ma teen? Lõpuks mõtlesin, et pean kinni ja lasen autol rahuneda. See aitas. Tundub, et autol oli psühholoogiline probleem,“ muheleb Katrin.