Milline on eesti naine 50 aasta pärast?

50 aasta pärast on Eesti muutunud ülemaailmse kliimasoojenemine tõttu ihaldusväärseks elukeskkonnaks, nagu ka kogu Skandinaavia ja suur osa Venemaast. Siinsest regioonist on saanud väärtuslik põllumaa. Kitsaks jäänud Hollandist ja kuumuse käes vaevlevast Itaaliast tulevad siia uusasunikud, kel on põlvkondade kaupa maaviljelemise kogemust.