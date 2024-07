FOTOD | Eesti Naine tähistab Tartus Küütri tänaval sünnipäeva näitusega ajakirja esikaantest läbi sajandi

Eesti Naine on jätkuvalt suurim naiste kuukiri, mida nüüdseks on loetud põlvkondade kaupa. Tagasivaates võib öelda, et ajakirjast on saanud ajastu dokument, mida hoitakse alles ja sirvitakse ikka uuesti. Naise eneseteostus on jätkuvalt läbiv teema. Uue ajastu jooneks on sõdimine kehakeskse ja noorusekultuses meediapildiga. Sajandi jooksul on oma kohta hoidnud moenõuanded, retseptid, ilunipid ega suhtelood.