Lugu „Hirm muutuda oma emaks“ puudutas aga väga lähedalt. Valus teema ja tahan vaid öelda, et hoidkem ja säästkem oma emasid, kellel veel hoida on... Kindlasti, emad, säästke ka endid. Teid on oma lastele vaja kauaks!

Eesti Naine oskab palju rõõmu tuua aasta suurimateks pühadeks: potsatab postkasti vahetult enne jõule, enne jaanipäeva. Aitäh! See on minule nii tähtis, sest selle ajakirja näol on tegemist kui väga hea sõbraga.

Viimasel ajal on kujunenud lemmikuks Karl Käsnapuu rubriik. Seekord rääkis ta oma kahest vanaisast, kes mõlemad elasid 94aastaseks, kuigi elasid erinevalt oma tervise hoidmise seisukohalt. Meenub kohe mu 93aastane õemees, kes üle elanud karmi küüditamise Siberisse ja raske töömehetee kolhoosis, on eluaeg armastanud väga soolast sööki. Nüüd püüab kaasa teda kehva tervise pärast sellest võõrutada. Kuigi tegu on mure ja hoolitsemisega, tundub see praegu pigem kiusamisena – inimene võiks nii pika elu lõpus elada, nagu tahab. Muutub keskmine eluiga tänu heale arstiabile, aga suurt rolli mängivad ka geenid. Tiia

PS! Eesti Naise lugejaid kutsun üles viskama õla alla Laine Mägi tantsukooli valmimisele. Tants on naise ja noore tüdruku elus väga oluline ja tablette kulub poole vähem. Pealegi on Laine seda väärt. Kairi

Tänasesse kirja noppisin ajakirjast häid mõtteid. Laine Mägilt: eestlasele on omane joon, et me oleme igaks asjaks valmis. Laine tütrelt: usun, et igaüks meist proovib olla oma lastele parim vanem. Andrus Vaarikule aga annaks nipi: elu mõte on elamine, siin ja praegu. Rattalinnapea lugu tõi kasutusele mitu head uut sõna: rattalinnapea, velogantne. Olen sarnaselt mõelnud pikka aega: liigun rattaga ja proovin elegantne välja näha, aga turvalisus on nr 1.

„Läbi lillede“ lugu andis nõuandeid lillemustrite kandmiseks. Kaunid fotod ja moevalemid. Miks aga võrrelda lillemustrit vanaema tapeediga? Retseptid ja ilulemmikute lood olid just minule! Katre

Tähenduslik lugu

Mehis Heinsaare „Rattasõit“. Pidin kolm korda järjest üle lugema, et täpselt tabada seda miskit. Ka mina olen ju sarnaselt tundnud, võib-olla on see õhkõrnalt mind puudutanud, olen tajunud, kuid ei ole osanud piisavalt tähelepanu pöörata... Nüüd lugedes asetus kõik oma kohale, Heinsaar on selle vähemasti minu jaoks täpselt kirja pannud. Tõmba hinge, peatu, lase vaikusel enda peale langeda nagu pehmel sallil ja su seest hakkavad pinnale tõusma tundmused ja mõttesähvakud. Ühel hetkel ongi su ees rada, kusagilt ilmub ka jalgratas, küünal ja tuul, mis puhub just nii palju, et ei kustutaks küünalt. See võiks tõlkes tähendada seda, et usalda elu ja selle kulgu, sulle näidatakse valgust ja rada, millel kulgeda.

Heinsaare lugu on mul ka telefonis, et saaksin seda igal ajal lugeda, see on lihtsalt nii tähenduslik mulle! Aitäh kirjanikule, aitäh teie ajakirjale! Tiia

Elu raske haigusega

Olen tänulik inimesele, kes jagas oma ema lugu tema raskest haigusest. Ka mina olen seda meelt, et Parkinsoni tõvest on räägitud liiga vähe. Minulgi on sama haigus alles algusjärgus. Saan küll ravi, kuid liikumine on raskendatud. Mis saab siis, kui haigus süveneb?

Kahjuks on palju neid, kes käituvad haige inimesega matslikult. Tehakse totraid nalju, kui tasakaalu kaotan ja kukun. Vihastan alati, kui mu käte värin saab tobedate ilkumiste ajendiks. Rohkem tolerantsust on meie ühiskonda tarvis. Püüan olla positiivne ja soovin, et ka tuttavad minu ümber oleksid optimistlikud. Toredat ajaviidet pakub mulle korra kuus postkasti saabuv ajakiri Eesti Naine. Nii säästan oma vaimset tervist, lugedes asjalikke artikleid. Maie

