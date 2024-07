HOMME DELFI TV-s | Naiste Hääl 20. juulil Kultuurikatlas: kuidas on lood Eestis naiste õigustega ja mida me tahame muuta?

Miks peetakse Eesti ühiskonnas feminismi kurjade naiste jututeemaks ja milline lugu on Eestis naiste õigustega? Mis on meie naistel südamel, kuidas saame teineteist toetada ja milliseid lahendusi peame ühiskonnas looma? 20. juulil tuleme kokku, et arutada ja ideid jagada. Delfi TV otseülekanne üritusest algab kell 11.00. Otseülekanne on nähtav Delfi Kogupaketi tellijatele.