Asjad, mis tõmbavad kohtingukaaslasele vee peale juba enne kohtingut: see ärritab mind koheselt ja rikub ka tuju!

32-aastane suunamudija Alisha Bhojwani pöördus TikToki poole, et küsida naistelt, millised on nende miinimumstandardid kohtingul. Naise ideeks on see, et oma ootustest tuleb rohkem rääkida, seetõttu avaldas ta ka ise, millised on need neli asja, mida ta oma kohtingukaaslaselt ootab.