Nüüdseks on tal olnud neid mitmeid, enamasti kellegagi töö juurest. Mõnikord tuleb tema seiklus välja hiljem, mitme, isegi kümne aasta pärast. Huvitaval moel ei jää need igavesti varju. Alati on keegi, kes lõpuks räägib. Nüüd hiljuti selgus jälle mõne aasta tagune lugu.