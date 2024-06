Rita Rätsepp soovitab: viis olulist vestlust vaimsest tervisest, mida suve jooksul kuulata

Loomulikult olid nii selle kui ka eelmiste hooaegade teemad vajalikud, olulised ja ka aegumatud. „Suvel tasuks lausa kõikidele taas tiir peale teha, sest me ise liigume elus edasi ja sellest tulenevalt tuleb ka igale saatele uuesti kuulates uus fookus juurde,“ räägib saatejuht. „Valisin sellest hooajast välja viis teemat, millede kohta olen saanud enim tagasisidet, et kõnetas ja suunas sügavamalt endasse vaatama või üldse teemat põhjalikumalt teadvustama.“

Mida soovitab Rita Eesti Naise lugejatele algavaks suveks, et hoida oma vaimset tervist? „Võtke pause, märgake enda ümber häid ja toredaid asju, hetki, inimesi ja fikseerige need teadlikult,“ vastab ta. „Nii on need kogetud hetked justkui hoidised meie alateadvuse hingekeldris. Talvel pimedaga, kui neid hetki taas meenutada, avad sa selle hea moosipurgi ja nii saab meel taas seda mõnusalt kogeda. Ja kindlasti - molutage mõnuga!“

Kui molutamisel aega üle jääb või tekib soov midagi kõrvale kuulata, siis Rita jagab ka viit olulist vestlust lõppenud „Vaimse tervise heaks“ saate hooajast, mida suve jooksul kuulata:

Kas alateadvuse abil on võimalik oma tervist mõjutada?

Alateadvust nimetatakse ka emotsionaalseks ajuks, mis säilitab elu jooksul kogetud tugevaid emotsioone ja võib ka pikkade aastate järel vallandada organismis häireid, mis põhinevadki neil varasematel mälestustel. Kuidas ja mil moel saab see mõjutada nii vaimset kui füüsilist tervist?

Kuidas mõjutab üksindus meie vaimset tervist?

Nüüdisaega on kirjeldatud suure üksinduse ajastuna ning räägitud on üksinduse epideemiast maailmas. Inimesed on oma olemuselt ometi ju sotsiaalsed olendid. Saates arutletakse, mis põhjustel on inimesed ühiskonnana nii lahku kasvanud.

Eestis on pimedat aega rohkem kui valget. Kas oleme selle tõttu depressiivsemad?