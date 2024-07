Tallinna rattalinnapea Mariliis Mia Topp Eesti rattamaastikust: distsiplineerivat jõudu napib ja autodele on antud liiga palju õigust

Jalgrattaga sõitmisel on olnud nii tõusu- kui mõõnaperioode, kuid suund on selge – see ajatu leiutis on kogu maailmas linnaruumi tagasi võitmas. Põhjus lihtne: rattasõit on mugav, kiire ja keskkonnasõbralik. „Ja ka väga šikk!“ lisab Tallinna rattalinnapea Mariliis Mia Topp.