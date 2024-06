KAANELUGU | Näitleja Laine Mägi 40 aasta pikkuse unistuse täitmisest: keegi ei uskunud, et raha kokku saan, ainult mina uskusin

„Sain just mustlasega kokku,“ räägib Laine. „Seisin hotelli ees, kui tema tuli küsima eurot, et kohvi osta. Kahe minutiga jõudis kõik välja uurida: mis ma Tartus teen, kui vana ma olen, kust ma pärit olen ja kas ma otsin tööd. Kõlistas käes väikest kotikest, et andku ma raha, aga mina vastasin, et mul pole anda. Ise imestasin, kui profilt ta töötas – mõne minutiga suutis mu lahti muukida!“