August algab mõnusas meeleolus, saad asju just enda äranägemise järgi seada ning aega paindlikult planeerida. 4. kuupäeval toimub Kuu loomine Lõvi märgis – siis on eriti hea hetk tulevikuplaane teha. Kuu teine pool on minevikukorrektuurideks – sind mõjutab retrograadne Merkuur.