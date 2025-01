Silmad on sageli paistes? Dermatoloogide sõnul võib sellel olla 10 võimalikku põhjust

„Turses silmad on tavaline kogemus ja mõned juhtumid on tõsisemad kui teised. Näiteks võib soolasest toidust tingitud ajutine turse kiiresti taanduda, kuid kui sul on mõni haigusseisund, võib see kauem aega võtta,“ ütleb dermatoloog Noëlle Sherber.