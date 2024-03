20aastane Facebooki kultuurikroonik Siim Juhkam: tohutult kahju, et noori ei huvita see, mis kuulus nende vanaemade aega

„Ma ei jahi kuulsusi, imetlen inimesi selle järgi, mida nad teinud on. Laulnud, näidelnud, saateid juhtinud. Olin umbes 10aastane, kui käisime perega Karepal kontserdil. Esines Curly Strings, publiku hulgas oli palju näitlejaid ja muusikuid. Ema pistis mulle väikese märkmiku pihku ja ütles, et mine küsi autogramme. Meie lähedal istusid Üllar Saaremäe, Raul Vaiksoo ja Bonzo, nende autogrammid olidki mul esimesed. See märkmik sai varsti täis,“ on Siimul meeles. Sellest ajast saati hakkaski koolipoiss autogramme koguma.