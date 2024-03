KUULA | Kene Vernik parandab laste und: liiga hiline õhtune magamaminekuaeg ei ole hea

Vaadates laste unefüsioloogia arengut on see ka loogiline, sest 3-4. eluaasta vahel muutub lapse unerütm ehk tsirkadiaanrütm rohkem täiskasvanulikuks ja laps saab tegelikult ööunest kõik kätte, mis tal arenguks vaja on ning lõunauinakuid ei ole enam vaja. Aga kuna meil on see ülereguleeritud, siis lapsed teevad need uinakud ära, aga lähevad seetõttu hiljem magama ja peavad vara ärkama ning ööune pikkus on Eestis Euroopa kõige madalam – Norras magavad lapsed ööund 13 tundi ja meil ainult 9 tundi. Ja ka minu enda magistritöö uuring näitas, et lapsed lähevad hilja magama, sest neil on pikad lõunauinakud,“ räägib unenõustaja. See on probleem ka vanemaealistele lasteaialastele, kes teevad võibolla ainult väikese uinaku, aga see nihutab ikkagi nende õhtust magamaminekuaega hilisemaks, mis ei ole hea,“ tõdeb unenõustaja.

Rütmi lööb sassi ka see, et lasteaiavabadel päevadel lapsed enamasti kodus lõunaund ei maga. „See ongi vaba regulatsioon, lapse keha ise reguleerib oma unevajadust. Aga uni läheb ebaregulaarseks, sest nädala sees on lõunauinak ja nädalavahetusel ei ole ning tegelikult aja jooksul see laps jääb unepuudusesse ehk unevõlga, mille tagajärjel võivad tekkida käitumuslikud ja emotsionaalsed muutused, näiteks laps jonnib rohkem ja väsib kiiremini ära. Kui me uinaku ära võtame, siis suudab laps ööund magada 12 tundi ja arenguliselt on ööuni kindlasti olulisem kui päevauni,“ tõdeb Kene.

Beebide uneaeg on 16-14 tundi ööpäevas. Väikelapse unevajadus on 13-11 tundi ööpäevas.

Vanuses 3-4,5 aastat on väikelapsel suur kujunemisaeg, mil mõned vajavad veel lõunaund, teised aga enam mitte. Algklassiõpilane ja põhikooli õpilane võiks magada vähemalt 9,5-10 tundi (Eestis aga magavad vaid 7 tundi). Teismelised võiksid Kene sõnul samamoodi saada vähemalt 9 tundi und kätte, sest sel perioodil toimub tohutu kasvuspurt. Ja täiskasvanugi võiks magada 8-9 tundi kvaliteetset ööund.