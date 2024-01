Esimest korda armusin, nagu arvatavasti enamik meist, lasteaias. Tantsisime Annikaga igal üritusel koos. See kõik toimus nii loomulikult ja seda esimest äratundmishetke ma kahjuks enam ei mäletagi, millal ma ta näiteks esimest korda tantsima kutsusin. Võib-olla armumine toimubki nii märkamatult, et üks hetk on ta kohal, nagu oleks alati olemas olnud, ja teisiti ei kujutagi enam ette.