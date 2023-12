Maamärk linnadžiipide meres

Järgmiste põlvkondade CR-V-d kasvasid mõõtmetelt ja arenesid tehnoloogiliselt. 2010. aastaks oli CR-V ainuüksi USAs neljandat aastat järjest kõige enam müüdud linnamaastur. Et linnamaasturitele hakati aina sagedamini ette heitma ebamõistlikku kütusekulu, kulutas Honda suuri summasid, et kulu vähendada, ja et ka sellest teada anda. Eelmise kümnendi esimesel poolel tehtud Honda telereklaamid on legendaarsed. Kes tahab teada, millest jutt, juutuubige Honda Hands, The Cog ja Illusions.

Nii tuldigi pika maastikuautode ehitamise traditsiooniga Jaapanis (näiteks kasvõi Toyota Land Cruiser) mõttele, et võimalust kogeda seiklust – aga mugavamalt kui maastikuautoga! – soovivad ka need, kes ei taha isegi teada, mis on aeglusti. Ja kes võib-olla ei tahagi üleüldse tee pealt maha pöörata. Et asi oleks lihtne ja selge, pani Honda uudsele seiklussõidukile inglise keelest tuletatud nime CR-V (Comfortable Runabout Vehicle), mida võiks tõlkida kui mugav ringiuitamise sõiduk. Esimese CR-V nelikvedu oli automaatne ega nõudnud juhilt erioskusi, lisaks automaatkäigukast ja püsikiirusehoidja. Kõik see viitas ennekõike mugavale maanteesõidule, auto välimus aga tuletas meelde maastikuautosid. Pakiruumi põrandakatte võis tõsta eraldiseisvaks piknikulauaks, mis kujunes kohe ostjate lemmikuks. Ikkagi seiklusauto.

Meie loo peategelane Honda CR-V on aga osutunud nii edukaks, et vähe sellest, et ta on kogu maailmas kõige enam müüdud Honda mudel, temast on saanud ka üks linnadžiipide võrdkujudest. Kõik teavad, mis on Honda CR-V. Tõele au andes tuli uue autotüübiga üheksakümnendate keskel sama hästi kui ühel ajal välja kaks Jaapani tootjat – Hondale lisaks tõi Toyota välja uue väikse vahva kolmeukselise RAV4. Uus autoklass oli sündinud. Igaks juhuks on oluline märkida, et ega Honda ja Toyota ju ei leiutanud maastikuautot, need olid ammu olemas. Rasked ja robustsed nelikveolised rügasid rängal maastikul ning aeglustite ja muu maastiku läbimise tehnoloogia toel ragistasid end välja porist ja lumest, nad ei uppunud liivas ning jäid terveks teravatel kividel. Suured ja rohmakad, nõudsid nad juhtidelt maastikusõiduoskusi ega pakkunud vastu just ülemäära palju mugavusi.

Honda esimene pistikhübriid

Verivärske kuuenda põlvkonna CR-V jätkab moodsalt ning jõuallikates on kasutusel hübriidtehnoloogia. Tähelepanuväärne on seegi, et CR-V on esimene Honda mudel Euroopas, mis on tavahübriidile lisaks saadaval ka pistikhübriidina. See tähendab, et koos töötavad kaheliitrine bensiinimootor ja salvestav aku, mida saab eraldi laadida. Tavahübriidi akut teatavasti seinast laadida ei saa. Puhtalt elektriga on pistikhübriidiga võimalik tehase andmetel läbida kuni 82 kilomeetrit. See omakorda tähendab, et kui pistikhübriidse CR-V-ga teha peamiselt linnasõite ja kodus laadimise võimalus on olemas, tuleks bensiinijaama paaki täis tankima minna alles enne linnast väljasõite.

Pistikhübriidi juures on veel oluline tehniline lahendus, mis on loodud just tänapäeva südalinnade jaoks, kus lubatakse liigelda ainult elektrisõidukitel. Autole saab sõidu ajal öelda, et ta rohkem akust elektrit ei kulutaks, et seda hiljem kasutada ja sõita nagu elektrisõiduk. Autot võib panna ka sõidu ajal elektrit akusse juurde salvestama.

Et Hondal on juba mudelirivis kaks väiksemat linnadžiipi, siis on uus CR-V tehtud eelkäijast mõnevõrra suurem. Rahulik, selge ja puhta joonega disain toob esile, et Honda esindusdžiip on liikunud turul nii-öelda ülespoole. Vähem on rohkem kehtib ka siin: CR-V-le iseloomulikud tagatuled ja sirgjooni rõhutav siluett ning tume, võib-olla ehk pisut liiga massiivne iluvõre.

Range, ent väärikas kujustus jätkub avaras interjööris, kus peamise disainitöö teeb ära väikestest metalsetest kuusnurkadest koosnev ehispaneel. Õnnestunud detail on koha leidnud juba kolmandas Honda uudismudelis. Ma luban, te ei tüdine sellest ühelgi hommikul.

Moodsad juhiabid

Jaapani insenerid on uue CR-V seadnud sõitma rahulikult ja pealetükkimatult. Juhiabid on värskeimad, mis Hondal praegu saadaval. Esimest korda on kasutusel Honda Sensing 360 – keerukas kaamerate ja radarite süsteem, mis annab sõiduki ümber täieliku, 360kraadise vaate. Näiteks oskab sõiduk lugeda teemärgistusi ja liiklusmärke ning märkab mootorrattaid, jalgrattaid ja teisi sõidukeid. Paljude funktsioonidega süsteem teeb liiklemise ohutumaks. CR-V-ga sõita on sujuv ja mugav ning mida muud linnamaastikuautolt veel tahta.

Honda CR-V on maamärk. Ta on üks nende seast, mis on kujundanud tänase automoe näo. Teda ei valitaks kunagi filmi peaosalise autoks, aga ta on kindla peale kaaslane, kui on vaja kaubikut, võtta sappa järelhaagis või siis tšillida väljasõidul. Ta lihtsalt meeldib inimestele, tal on oma ostja, kes valib alati CR-V ja on väga rahul. Ta pole endale põlvkondade jooksul lubanud altminekuid, pole ahnelt trüginud moest viimast võtma. Ta on lihtsalt püsinud enesekindlalt omas joones.

Pildiallkirjadeks

Pildil esimese põlvkonna auto.

Nagu unistuste seiklus. Esimese põlvkonna CR-V (1997) poseerib kaljunukil metsikute mägede taustal.