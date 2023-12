Kirest sündinud armastatud stiil

Jane Birkin pidas 1957–1982 päevikut, tema „Munkey Diaries“ ilmus 2018. aastal. Raamatus kirjeldab ta tutvumist oma elu armastusega nii: „Pariisis ei pidanud ma esimest korda elus arvestama ei ema ega isa, samuti mitte Johniga. Ma tahtsin paremat elu ja sain aru, et minu „parem elu“ oligi Serge. Tundsin end tema kõrval nooremana kui enne Kate’i sündi. Mulle tundus, et ma nagu polekski viimased kaks aastat elanud, kuid mul oli ju Kate, järelikult olin siiski olemas. Serge soovitas mul maalida oma elust uue pildi, et eelmine mälust kustutada, ja luua midagi ilusat, erootilist ja armsat. Erootiline oli ta muidugi ise ja tema mõju mulle. Esimest korda elus kohtasin tõelist meest, ma tantsisin temaga ja me magasime peaaegu kohe. Olin õnnelik ja närvis, aga ma tahtsin atraktiivse mehe silmis olla moodne ja vaba.“*

Esimesest õhtust peale olid Jane ja Serge lahutamatud. Nad olid ka paparatsode magnetid, eriti pärast laulu „Je t’aime... moi non plus“ salvestamist. Tsensuur keelustas loo (see on YouTube’is olemas!), pidades kahe kirgliku armunu duetti skandaalselt erootiliseks. Ka Vatikan keelas laulu ära ning BBC raadiojaamad otsustasid seda mitte mängida. Siis salvestati palast orkestriversioon, mis kogus kiirelt kuulsust, nii et plaati müüdi miljonites eksemplarides. Puritaanlik Prantsusmaa oli šokeeritud. Päevakorda tõusis küsimus, kes on see skandaalselt veetlev naine, kelle kohati piiksuv hääl sumbub muusika saatel sündsusetuks sosinaks? See naine oli armunud Jane Birkin, kelle ema oli iludusest näitlejanna Judy Campbell ja isa David Birkin, Briti kuningliku mereväe leitnant.

Jane’il ja Serge’il oli eriline keemia. Gainsbourgi tunti vabamõtleja ja boheemlasena. Näiteks kui Gainsbourg ostis Rolls-Royce’i, päris Prantsuse press, milleks talle auto, kui tal pole lubegi. Serge vastas paha poisi arrogantsiga, et Rolls-Royce on tema tuhatoos. Tegu oli mehega, kes oskas ülikonda kanda, naiselikkust hinnata, kuid kes jumaldas punast veini ja suitsetas lakkamatult. Serge’i hämarad ballaadid elavad siiani prantslaste hinges. Jane’ist sai tema muusa ning tütre, armastatud näitlejanna Charlotte Gainsbourg’i ema.

Mu vead on mu trumbid

Jane tundis tütarlapsena alaväärsust väikeste rindade pärast, kuid Serge sisendas talle, et just niisuguse kehaga naine on tema meelest ideaalne. Elulooraamatus jutustab naine, kuidas ta esimene abikaasa John Barry nägi temas ainult vigu. Nii tundis ta end sedavõrd ebakindlalt, et magas, silmapliiats padja all. Serge’i kõrval puhkes Jane loomulikus ilus õide.