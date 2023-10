„See on aidanud mul oma kehasse positiivsemalt suhtuda.“ Kas ja kuidas saab porno naisi võimestada?

Möönan, et peavooluporno koosneb suuresti seksistliku alatooniga materjalist. See solvab, objektistab ja alandab naisi. Sellisele sisule ei ole vabandust – see on misogüünne ja problemaatiline. Mul on hirm nende meeste ja naiste pärast, kes seda tarbides veenavad end, et selline suhtumine ja käitumine on normaalne.