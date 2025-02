Mida varem avastada, seda võimalikum ja lihtsam ravida. Vähihaiguse varajased märgid, mida tasub märgata

On teada, et iga haigust on lihtsam ravida, kui see varakult avastada. Seepärast ei tasu ignoreerida ühtki sümptomit, mis on sind juba mõnda aega vaevanud, ega loota, et see läheb ise üle. Võib minna, kuid võib olla ka vastupidi – see on tulnud, et jääda ja hoiatada!