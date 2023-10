Karolinska instituudi tippteadlaste sõnum – need väikesed ent tähtsad valikud eluviisis aitavad olla tervem ja elada kauem

Üllataval moel on võimalik teha tähtsaid muudatusi, mis mõjuvad peaaegu kohe. Muudatused jõuavad rakkudeni kiiresti ja tekitavad hea enesetunde. Mitte millekski pole mitte kunagi liiga hilja. Vanusest olenemata – kui kurnavat haigust pole ligi hiilinud – on küllaltki lihtne olulisi muudatusi teoks teha, sest piisab vähesest. Isegi haigena ja ka pärast haigust – isegi vähki –, on iseenda aitamisel suur mõju.