"Ülemus uuris murelikult, kas kõik on hästi. Valetasin talle näkku, et on küll. Tegelikult ei olnud." Kuidas ma heleda leegiga läbi põlesin

Mõned kuud läks päris hästi, aga kevadel hakkasin katki minema. Rebenema hakkas sealt, kus tegelikult arvasin, et kõik on hästi. Tööl, minu päris tööl. Eesti Päevalehe töökoormus on mulle jõukohane olnud 15 aastat, aga tänavu varakevadel enam ei olnud. Ülemus uuris murelikult, kas kõik on hästi. Valetasin talle näkku, et on küll, tänan küsimast. Tegelikult ei olnud. Ma jäin ülesannetega hiljaks, meeskond ei saanud minu peale loota.