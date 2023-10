"Rahvajuttude järgi on sageli just eakas naine see, kes isegi sõja, nälja ja epideemiate ajal leiab olukorrast väljapääsu"

Eriti just naistel esineb vananemisega seotud hirme, kuna see eluringi lõik seostub füüsilise atraktiivsuse kaotamise, haavatavuse ja piiratusega. Euroopa elanikkond tervikuna vananeb, kuid näib püüdvat selle fakti ees silmi sulgeda, klammerdudes noorusekultuse külge. Reklaamides, muusikavideotes ja telesõudes näeme valdavalt noori nägusid. Teine äärmus on valitud eakate esitlemine meedias ebatavaliselt nooruslikena, andes sotsiaalse vihje, justkui ülejäänudki peaksid suutma normiks võtta sellise eluviisi. Alles viimastel aastatel on hakanud kostma ühetoonilistest stereotüüpidest lahknevaid hääli. Kinnitusi, et ka vanemate inimeste elus võivad ülimalt erinevate nüanssidena avalduda kirg, loovus, taibukus ja huumor, samuti väärikas ilu ja elumõnu.