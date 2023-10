MOEKIUSATUS | Punase kleidi efekt ehk miks kanda selle hooaja mõjukat lemmikvärvi?

Seletus näib peituvat kohmetukstegevas mõttes, et isegi siis, kui inimeses on armastamissoov rahuldatud, ei õnnestu tal alati rahuldada igatsemisvajadust. Nii nagu armutakse inimesesse, keda põhjalikult ei tunta, igatsetakse midagi või kedagi, kellega kaasneb magusvalus kättesaamatus. Keerulist tunnet, mida on sõnadega raske kirjeldada, väljendab molbertil punane värv. Verekarva jalatsites on peidus väljakutse, seda kinnitab ka muusikute, poeetide ja kirjanike looming...