„Vahel lähen rannast koju ja mind tabab sõnulseletamatu õnnetunne.“ Lohesurfarid kihutavad tuulega võidu

Tihti kurdavad algajad, et sõitma õppimine on jube raske. Ongi. Aga kasvõi üks suvine päev on kannatamist väärt.

Mäletan hästi sooja ja tuulist suvepäeva, kui koduranda jalutasime, hinges ootusärevus, suunurgad ülespoole keeratud. Kui ma lõpuks poomi näppude vahel hoidsin ja erksavärvilisele õppelohele vastu naeratasin, sain aru, et mu hing on müüdud. Mind paelus algusest peale lohesurfi ekstreemsus, mäng loodusjõududega ja võimalus reaalsusest põgeneda.

Minu kodurand, kus ma pisikesena liivajoometel losse ehitasin ja põlvini merevees ujuma õppisin ning hiljem meie hobuse Ella seljas kadakate vahel ringi ratsutasin, on olnud aastaid surfarite meelispaik. Suvest suvesse jälgisin kadestavalt kaldalt – kas hobuse seljas, samal ajal kui Ella rannaniidul rohtu krõmpsutas, või aasnelkide ja karukellade keskel maas istudes ning oma koera kõrva tagant sügades – merel hullavaid lohesurfareid . Lubasin endale, et kunagi teen samasuguseid hüppeid ja kihutan tuulega võidu.

Hiljuti rääkis mulle ajakirjanik ja arstitudeng, vähiravifondi eestvedaja Toivo Tänavsuu, miks ta arstiks õppima läks. Ta tunnistas, et tegelikult ta ei tea. Tundus õige. Ta tõi näite: „Mehele hakkas meeldima üks naine ja küsiti, mis siis meeldib. Kas tema silmad või juuksed, väljanägemine, rinnakorv või midagi sellist? Mees ei teadnud, aga teadis, et see on temale õige naine.“ Sa pead lihtsalt õige asja ära tundma. Mina tundsin selle ära surfis.

Liis:

Mina jahin ekstreemsust, emotsiooni ja naudingut. See tähendab, et lükkan keha taluvuspiirini, mentaalselt olen argisest maailmast täiesti ära lõigatud. Algus oli muidugi keeruline – ma olin see rohkem-vees-kui-laua-peal-rookie, kes pidi keha asendit jälgima, lohet kontrollima, proovima kiiresti jalgu lauale saada ja veel kellelegi teisele mitte sisse sõitma. Oeh, kui palju mereveekokteile sai alguses joodud!

Tõele au andes – joon seda paar sõõmu iga kord siiani. Mind on juba pikemat aega saatnud Jon Acuffi öeldu: „Be brave enough to suck at something new.“ Just selle mentaliteediga ma edasi punnisingi.

Raul:

Tänapäeval ei oska inimesed enam hetke tunnetada. Maailm su ümber pöörleb nagu filmis, aju lahendab pidevalt probleeme ning mõtted tormavad olevikust ees. Hetke tajumine piirdub vaid tõdemusega „see sai nüüd tehtud, võtame järgmise ülesande“. Surfama minnes astud justkui teise maailma, kus vaatad kõike uue pilguga. Ma olen surfates end korduvalt justkui transist ärkvele raputanud ja küsinud, kas see, mis toimub, on ikka päriselt. Olgu selleks siis kas rahulik kulgemine tulipunaselt loojuva päikese kumas, laveerimine mitmemeetriste lainete vahel või näo käega katmine vihmapiiskade eest, mis sind kiiremini sõites nõeltena tabavad.

Liis:

Lohesurfi on palju eluks vajalikku sisse põimitud. See õpetab hetkesoleku väärtusi tajuma. Tähelepanelikkust. Ettevaatlikkust. Riski hindamist. Kannatlikkust. Teistega arvestamist. Pettumusega hakkamasaamist. Rõõmu tundmist väikestest asjadest. Hirmuga tegelemist.

Raul:

Hirm või õigemini aukartus on merega suheldes vajalik. Adrenaliinilaine võib vahel üle pea käia, kuid ülbuse, lohakuse ja hooletuse karistab meri kiiresti. Meri ei lase hetkekski unustada, kui suur on tema ja kui väike oled sina. Samas on meri mind õpetanud hirmul ja paanikal vahet tegema. Hirm toidab, paanika tapab.