Karm tõde! Viis võimalust, kuidas suitsetamine su juukseid hävitab

Tubaka põlemisel eraldub sigaretisuitsuga ligikaudu 7000 kemikaali koos vingugaasi ja tõrvaga ning kui suitsetada regulaarselt, võib kahju juustele olla laialdane. Mitmete ainete ja nikotiini koosmõjul väheneb verevool juuksefolliikulisse, mis takistab juuste toitumist. Vereringe häirimine muudab juuksed kuivemaks ja hapramaks, mis suurendab nende murdumise ohtu. See põhjustab omakorda juuste õhenemist, kuna juuksekarva struktuur on kahjustunud.

Aeglane juuksekasv

Juuste väljalangemine

Kui juuksesibul ei saa piisavalt toitu, tekib juuste väljalangemise oht. Juuste väljalangemine on probleem nii suitsetajatest naisel kui ka meestel. Mitmete uuringute põhjal on tõestatud, et suitsetajate seas on juuste väljalangemise risk kuni kaks korda suurem kui mittesuitsetajatel.