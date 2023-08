Halastamatu automood! Ülimenukas pisibuss pidi ellujäämiseks läbima totaalse muutumise

Espace tähendab prantsuse keeles ruumi ja täpsemat nime poleks uue suuna avamudelile anda saanudki. Tegemist oli pisibussiga, mis mahutas kuni kaheksa istekohta, kuid selle mõõtmed jäid väikebussi omadele alla. See-eest ruumi oli Espace’is külluslikult. Vähe sellest, et istmeid sai kokku klappida, need võis sootuks välja tõsta või siis hoopis ümber pöörata, nii et moodustus midagi lauakesega elutoa sarnast. Espace’ist sai hõlpsalt teha ka kaubiku – nii sobis igati inimlikus mõõtkavas sõiduk ühtviisi hästi lõbusõitudeks sõpruskondadele kui ka perekondadele järeltuleva põlve või majakraami transportimiseks.