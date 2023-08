„Milleks tahta olla rumalam, hädisem, nõrgem?“ Birk Rohelend naistest ja müütide murdmisest

Vahel on isegi naljakas ära tunda, kui lähedal on meile veel endiste aegade mentaliteet. Kui usuti, et naised on võrdsemast võrdsed, mis puudutas nende kohustusi, aga välimusele kehtis range eristav norm. Kes poleks näinud vanu pilte: laitmatult rullikeeratud soengud, sirge lõikega põlvini ulatuvad kleidid, kontsakingad. Väikesed tüdrukud superminides, lehvid peas, valged põlvikud katmas kiitsakaid sääri.