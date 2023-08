„Teised las olla oma punude ja voltidega, nende puhul on see ilus. Aga minul ei tohi olla.“ Kahe naise avameelsed lood buliimiast

„Olen maganud isegi, toidukile ümber kõhu. See on nii rumal!“ tunnistab Maarja nüüd.

Uuringute järgi on umbes pooled normaalkaalus naised elu jooksul pidanud dieeti. Ebatervisliku ülekaalu langetamine tervislike eluviisidega on loomulikult tervitatav, kuid liigagi tihti kehtestavad naised endale kehavaenulikke toitumispiiranguid. Karm statistika näitab, et neljandik sageli dieeti pidavaid naisi lõpetab söömishäirega. Viimaste all kannatab koguni 7% naisi.