„Veini tegemine on nagu lapse sünd – kulub ühksa kuud, enne kui veini maitsta saab.“ Lõuna-Eesti veinitalu, kus suitsusaun on inimõigus

Uue-Saalusele kolis pere koos vanema tütrega 1992. aastal, praegune maja osteti paar aastat hiljem ja paar aastat hiljem sündis ka noorem tütar. Majake, millele nüüdseks on peale ehitatud teine korrus, asub Saaluse Alajärve kaldal. Nelja hektari suurune paisjärv on pärit mõisa aegadest. Mati, kes on erialalt ihtüoloog, teab täpselt, missugused kalad ta akna taga elavad. Kuigi, kalade uurimise vahetas Mati Kivistik juba ammu jõevähkide uurimise vastu. Mari käib järves iga päev maikuust oktoobrini ja ega rohkem ujujaid sel tavaliselt polegi.