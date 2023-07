Pilk suvejuustele! Juuksekunstnik õpetab: kuidas hoida oma juukseid säravatena ja teha selle suve trendikamat soengut?

Selle suve trend on loomulikud juuksed kerges „bed-head“ laines!

„Kuumus ja niiskus, merevesi ja tuul – need märksõnad loovad idee poolest küll ideaalse suvekombo, aga kahjuks mitte juustele!“ ütleb Reemet, kui me suvejuustest juttu teeme. Tean omast käest hästi, mida suvi juustega teha võib, kui kiires suvenautlemises läheb meelest juukseid igakülgselt poputada – enne kui arugi saan, olen sügisel ametis oma linnupesa lahti harutamisega ning oh seda tagantjärele kirumist.