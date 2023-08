„Ole siis tubli!“ teeb naistele rohkem kahju kui meestele. Miks nii on ja kuidas sellest üle olla?

Mina eristan selle sündroomi all kahte tüüpi: hea tüdruk ja tubli tüdruk. Hea tüdruk on see naine, kes on kõigi vastu kena, ta on kohusetundlik, tagasihoidlik, viisakas ja töökas, ta ei tekita konflikte ning meeldib kõigile.

Tubli tüdruk on aga see, kes seab endale kõrged ootused, tahab olla perfektne ja võtab palju vastutust. Enamasti on ta oma tegemistes edukas, ta ei ole nii tagasihoidlik kui hea tüdruk ning võib teistele paista isegi julge ja enesekindlana.

Mõlemad tüdrukud ei oska eriti öelda ei – hea tüdruk teistele, tubli tüdruk iseendale. Ühes isikus võib olla jooni mõlemast versioonist.

Tubli olemine on kindlasti hea omadus, millest ei pea loobuma. Kohusetunne paneb tegutsema ja aitab saavutada edu. Sündroom tekib aga siis, kui tubli olemine saab koormaks ning võtab rohkem energiat, kui sinu kasuks toodab. Kui aga oled seadnud teiste heaolu kõrgemale enda omast, siis on tegemist hea tüdruku sündroomiga. Liigne tublidus võib olla koormav ning krooniline stress viia läbipõlemise või depressioonini.

Loe artiklist kogemusnõustaja nõuandeid, kuidas tubli tüdruku sündroomist üle olla.