Südamelt ära

„Nojah, sellise žgutiga oled sa kahe-kolme minutiga surnud,“ ütleb mulle minu taktikalise meditsiini õpetaja. Ma olen sõjameditsiini kursusel ja praegu õpetab Ivan meile, kuidas tourniquet peale panna. Tourniquet on pöördsulguriga žgutt, mille tihedust tuleb reguleerida. See on ülitõhus vahend verejooksu peatamiseks, kuid ainult siis, kui see on piisavalt pingule tõmmatud. Kõige raskem on seda endale peale panna. Ma tunnen, et murran peagi oma käeluud – olen pöördsulguri lõpuni pinguldanud ja silme ees juba virvendab. „Väga nõrk,“ raputab Ivan pead, kummardub ja keerab sulgurile veel pöördeid peale. Ma ulun valust. „Sa pead niimoodi tegema. Kui sa ei suuda, siis sa sured.“