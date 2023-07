Kas tampoonid aeguvad ja millal on aeg uueks karbiks?

Seega, millal tampoonid aeguvad?

Erinevalt näiteks ravimitest ei ole tampoonidel konkreetset aegumise kuupäeva, mille järel neid ei tohiks enam kasutada. Küll aga on neil säilivusaeg, mille jooksul toode õige hoiustamise korral toimib ootuspäraselt ja vastab kvaliteedistandarditele.

Tampoonide kõlblikkusaeg erineb eri toodete puhul, sõltudes suuresti nende valmistamiseks kasutatud materjalist. Üldiselt püsib tampoonide kvaliteet umbes kolm kuni viis aastat pärast nende valmistamist.

See ei tähenda, et tampoonid tuleks tingimata kohe pärast säilivusaja lõppu minema visata. Need lihtsalt ei pruugi enam nii hästi töötada.

Millal tuleks tampoonid välja vahetada?

Ehkki tampoonid ei pruugi päriselt „aeguda“, tuleks need kindlasti välja vahetada, kui pakend on rikutud. Üldine reegel on lihtne: kui [individuaalse tampooni] pakend on rikutud või avatud, ära seda kasuta.

Rikutud pakendis tampoon puutub kokku õhu ja niiskusega, see võib olla määrdunud ja need mõjutavad tampooni kvaliteeti. Rääkimata sellest, et avatud ümbris võimaldab kahjulikel bakteritel potentsiaalselt tampooni saasta ning see võib omakorda imenduda läbi tupe limaskesta.

Teoreetiliselt võivad need bakterid suurendada ärrituse või muud tüüpi infektsiooni riski. Sõltuvalt bakterite tüübist võib halvimal juhul lõpuks tekkida toksilise šoki sündroom. Olgu siiski märgitud, et viimase võimalus on väga väike.

Kuidas tampoone õigesti säilitada?

Tampoone on soovitatav hoida jahedas ja kuivas kohas. Kui hoiate oma tampoone vannitoas, tuleks need panna õhukindlasse plast- või klaasanumasse.

Ka need tampoonid, mis said kunagi ammu igaks-juhuks kotti pistetud ja nüüd selle põhjas vedelevad, tuleks eraldi hoiukarpi panna. See aitab ära hoida pakendi kahjustamist.

Allikas: Shape