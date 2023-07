Pulmaisa Andres Karu annab nõu: kuidas korraldada pulma, kus endal või külalistel poleks piinlik ja leida hea peojuht

Palun väga − ämmad ei peaks põlvili roomates sente koguma, pliiatsit ei peaks pudelisse „istuma“, miilitsad ei peaks pulmarongi peatama… Minu maitse pole ka õhupallide puusade vahel katki rammimine ja banaani rindade vahel edasi andmine. Samuti ei peaks tseremoonial kõlama mõtteterad stiilis „Ärge unustage, et armastus on kuldne lüli elu raudseis ahelais!“ või „Elu ilusamaid õisi nopitakse tihti kuristiku servalt“. Viimase peale vaatas pulmarahvas üksteisele otsa nagu küsides, et kas õis seal kuristiku serval oli pruut. Kõige ilusamad tseremooniad on ikka need, kus külalised saavad teada midagi uut pruutpaari kohta ning kuulevad nende armastuse lugu.

Neid, kes vähemalt ühte pulma on juhtinud, on Eestis tõenäoliselt mitusada. Peamine elatusallikas on see amet umbes viiekümnele. Nende hulgas on normaalseid ja häid tõenäoliselt kolmkümmend. Ise olen näinud ehk kümne pulmaisa tegemisi, kuid neist enamik olid vana kooli mehed. Võib-olla seetõttu püüangi eristuda sellega, et hoidun piinlikest tegevustest. Seega saab ju seada endale lihtsa ülesande: teeme koos pulma, kus kellelgi ei ole kordagi piinlik.

Ma ei tea, kui paljude pulmaisade vahel siin Eestis valida on ja kui paljude pulmajuhtide tööd sa ise oled näinud. Aga mis teeb sind eriliseks? Peale selle, et su nimi on Karu?

Loodetavasti on paarid, kes abielluma hakkavad, mõnes pulmas ka ise käinud. Ideaalis võiks elada enne abiellumist mõne aasta koos ja selle aja jooksul käia koos ka pulmades. Isegi kui neist pulmadest sobivat pulmaisa pole meelde jäänud, siis see jääb kindlasti meelde, millist pulmaisa endale ei soovita. Tõenäoliselt on kõige halvem variant, kui valitakse sama pulmaisa, kes pani paari kas pruudi või peigmehe vanemad. Olen ühes sellises pulmas olnud…

Mis juhul pole pulmaisa üldse vaja?

Siis, kui te pulmaisa ei usalda. Või kui teie sõbrad tahavad selle päeva juhtimise enda kätte võtta. Või kui programm on esinejaid ja üllatusi nii täis, et pulmaisale jääb vaid roll esinejaid sisse ja välja juhatada. Või juhul, kui olete pulmaisa valikuga nii hilja peale jäänud, et ei leia inimest, kellega kohtudes tekib kohe hea tunne. Siis on kaks võimalust: muutke kuupäeva või tehke pulmad ilma pulmaisata. Halb ja teile mittesobiv pulmaisa teeb päeva ainult hullemaks.

Tundub, et enne elu tähtsaimat päeva tuleb noorpaaril käia pulmaisaga kohtamas.

Ilma selleta ei saa kuidagi. Mina saan paariga esimesel korral kokku nii, et varume rääkimiseks umbes kolm tundi. Kolmanda tunni lõpuks on selge, kas tekkis hea tunne − nii paaril minu kui ka minul nende vastu. Et kas on mõtet koos edasi minna. Kui mõlemalt poolt tuleb jah, siis kohtume veel paar korda. Teeme kava, arutame tegevusi ja saame paremini tuttavaks. Soovitan kindlasti kohtuda mitme pulmaisaga.

Pulmadeks on tarvis varakult broneerida nii ruum, muusikud, toitlustajad kui ka pulmaisa. Missuguses järjekorras peaks seda kõike tegema?

Minu soovitus on planeerida pulmi vähemalt 10 kuud ette. Hea algus on see, kui valite välja paar kuupäeva ning uurite, kas teie esimesed valikud (koht, pulmaisa, bänd, pulma korraldaja, fotograaf) on neil kuupäevadel vabad. Kui kuupäev on paigas, saab otsida toitlustaja, lilleseadja jne.

Ajame seda juttu ajal, mil on kätte jõudnud kõige kuumem pulmade pidamise aeg. Kui näiteks mees palub naise kätt märtsis, kas sellel paaril oleks võimalik pidada oma unistuste pulm augustis?

On ikka. Kuid reedeks või laupäevaks on siis juba raske head tiimi saada. Seega tuleks valida mõni muu nädalapäev. Uskuge mind, mitte keegi ei jäta pulma tulemata seetõttu, et abiellute näiteks esmaspäeval.

Kuidas näeb sinu silmis välja pulmade ideaalne planeerimine nii, et rahule jääksid noorpaar, külalised ja pulmaisa?