TABU | Elu vägivaldse, manipuleeriva alkohoolikust naisega. Miks mees ei lahku ja kes aitaks seda teha?

Ema on hommikust saati õlut joonud ja päev on veerenud õhtusse. Isa saabub koju ja tõuseb tüli. Ema ähvardab isa noaga ära tappa, karjub laste peale ja loobib lastetoas asju, paugutab ustega.

Isa: „Lapsed kutsusid politsei. Ema on päev läbi joonud koos oma isa ja vennaga. Ma tulin just trennist, jumala kaine. Vaatasin, et pole mõtet seltskonnaga liituda. Naisel oli selline hoog sees, et oli vaja tüli üles võtta, kuigi lastel on sõber külas.“