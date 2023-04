Esikaanel oleva 106aastase naise lugu on kordumatu: tänu Apo Whang-Odile elab maailmas edasi Filipiinide kehakaunistuse batoki tuhande aasta vanune tava. Vanadaami kehal on kõnekad sümbolid, kuid sümboolne on ka kaanepersooni valik. 106aastast särasilmset naist vaadates tahaks hõisata: elu on ilus!