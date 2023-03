Mihkel Raud: kui tahad seitsmekümbiseks tiksuda, tuleb uni korda saada

Ka 54aastane võib mõnda asja esmakordselt kogeda. Eks ma olin pabinas, sest mõte ülikiirest teadvusekaotusest tundub loomuvastane. No kuidas ma jään lambist magama, see ei käi ju nii! Uni tuleb aeglaselt, kui üldse. Ja kindlasti hakkan opilaual ebaloomulikult saabuva unega „võitlema“ – ei saa olla võimalik, et ma mingi vedeliku tõttu lihtsalt ära kustun! Mingi asi võiks siin maailmas ju ka minu tahtele alluda! Rääkisin oma hirmudest anestesioloogile.