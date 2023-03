Nägu päikese eest peitu. Ilutoimetaja soovitab: päikesekreemide uued tulijad ja endised tegijad

Näonahk on õrnake, palju õrnem kui kehal, ja kuigi mõõdukas päikesejume nahal tundub ahvatlev, maksab selle päikeselt nõudmine valusalt kätte. Tegelikult peaks näonahka kaitsma lausa aasta ringi (sest UVA-kiired ei hooli aastaajast, pilvedest ega isegi mitte aknaklaasi olemasolust), kuid kevadel ja suvel on see lausa ilusolemise tingimus. Eriti tähelepanelikud peaksid olema need, kes plaanivad kevadel suusareisi mägedesse, sest lumi peegeldab päikesevalgust mitmekordse jõuga.