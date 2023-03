SUUR MOESPIKKER | Kevadmood toob lõikeid, mis teevad saledamaks. Mis on selle hooaja värvid ja hittrõivad?

2023. aasta moodi on nimetatud kümnendi kõige veidramaks, kuid ärgem laskem end sellest häirida. Naised eelistavad moevalikuid, mis mõjuvad värskelt, ning lõikeid, mis teevad saledamaks. Just need kriteeriumid seamegi esikohale. Kõige olulisem on teadvustada, et moes on nn eetiline garderoob - ostame vähem, kuid üha kvaliteetsemaid rõivaid.