Kui põlve lööb kükitades või trepist kõndides valusähvatus, on meie esimene reaktsioon, et nüüd tuleks jalale täielikku rahu anda. Tegelikult peab, vastupidi, hoopis liigutama, aga teadlikult ja põlvi hoides.

Need, kellele põlved tõsiselt häda teevad, peaksid kõigepealt konsulteerima arstiga, et teada saada, mis on probleemi põhjus. „Alles seejärel saab hakata soovitusi andma,“ sõnab personaaltreener Taimi Ainjärv.