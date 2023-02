KUULA | Suhtejutud: instagramis roosidega poseerimine on küll tore, aga kas lillede kinkimine pole mitte kergeim valik? Romantika ABC

Risto haaras teemast kohe kinni ja arutles, et tema arvates näitab see juhtum ehedalt fakti, et romantika tähendab paljude jaoks erinevaid asju. Mõne jaoks võib-olla romantiline saada sületäis lilli, aga teine eelistab näiteks üldse metsas või rabas mütata.